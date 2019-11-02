2019-11-02T18:49:03+03:00
Происшествия

Братья из Башкирии жестоко расправились с супружеской парой ради иномарки

Убийца получил 20 лет колонии, а его подельник отделался условным сроком
Яна БАЗЕКИНА
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Убийца отправился на 20,5 лет в колонию строгого режимаУбийца отправился на 20,5 лет в колонию строгого режимаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Верховный суд Татарстана вынес приговор братьям из Башкирии, которые жестко расправились с пожилой супружеской парой из-за автомобиля.

Вся эта кровавая история произошла еще в апреле 2016 года в селе Новые Чуги Бавлинского района. Пожилая супружеская пара пустила к себе в дом пожить двух братьев – 47-летнего Сергея Г. и 36-летнего Вячеслава К., которые помогали им по хозяйству. Братьям приглянулась иномарка «Рено Меган», принадлежащая пенсионерам, и они решили угнать машину, а потом скинуть ее перекупщикам.

Вечером 16 апреля братья предложили супругам выпить. Во время застолья Сергей Г. поссорился с хозяином дома. Когда же пенсионеры легли спать, то младший брат вышел на улицу, а старший взял топор, зашел в дом и изрубил супругов, после чего забрал ключи от машины. На иномарке братья добрались до Октябрьского, где продали машину, а деньги поделили между собой.

Тем временем, в жестоком убийстве поначалу подозревали совершенно другого человека и почти год продержали его в следственном изоляторе, хотя тот являлся инвалидом второй группы. Лишь позже под подозрение попали братья, и вскоре их вина была полностью доказана. Старший брат, который орудовал топором, отправился на 20,5 лет в колонию строгого режима, а его брат-подельник отделался двумя годами условного срока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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