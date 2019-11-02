«Ему очень тяжело зимой»: уфимские волонтеры спасают инвалида от голодной смерти

СЕГОДНЯ 15:34 2019-11-02T15:34:51+03:00

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Уфимские волонтеры, которые этим летом помогли бабе Тони из Максимовки, евшей одуванчики от голода, нашли нового подопечного, который очень нуждается в поддержке.

- На станции 1688 км (Иглинский район) всегда сидит инвалид Володя. Он живет у брата, на этой же станции. Часто голодный, так как на его пенсию по инвалидности живут брат со снохой. А вот пенсию по старости он никак не может оформить, хотя за плечами 34 года трудового стажа. Документы у него есть, - написали волонтеры в социальных сетях.

Как оказалось, мужчину-инвалида зовут Владимир Скалдуцкий. В деревне Старая Кудеевка, где он живет, нет ни магазинов, ни нормальных условий для жизни.

- Ему очень тяжело зимой, голодает, - говорят волонтеры и предлагают всем желающим помочь мужчине продуктами питания (хлеб, молоко, консервы, крупы, макароны) и одеждой. Для этого нужно обратиться к волонтерам в инстаграм на страницу @baba_tonya_ufa. Они даже могут сами заехать за продуктами или одеждой и отвезти их Владимиру.

ИСТОЧНИК KP.RU