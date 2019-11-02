2019-11-02T14:37:33+03:00
Происшествия

В Уфе вспыхнула квартира в многоэтажке: в опасности оказались взрослые и дети

Из задымленного подъезда спасатели вывели 10 жильцов верхних этажей
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: МЧС по РБФото: МЧС по РБ
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Сегодня днем, 2 ноября, в пожарную службу поступило сообщение, что горит квартира в многоэтажном доме на улице Мингажева. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что полыхает квартира на первом этаже, и весь дым идет наверх, а значит, есть опасность отравления продуктами горения жильцов верхних этажей. На улицу, в безопасное место, вывели десять человек, трое из которых дети. Благодаря быстрым действиям спасателей, жертв и пострадавших удалось избежать.

Причины пожара сейчас устанавливают дознаватели МЧС. После тщательного проветривания подъезда всем жильцам разрешили вернуться в свои квартиры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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