2019-11-02T13:00:17+03:00
Происшествия

В Башкирии в аварии с грузовиком скончался молодой мужчина

Его супруга получила травмы и ушибы и была доставлена в больницу
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
Фото: республиканская ГосавтоинспекцияФото: республиканская Госавтоинспекция
Изменить размер текста:

Вчерашний снегопад и гололед на дорогах спровоцировал массовые аварии – некоторые из них унесли человеческие жизни. Так, ближе к вечеру в Туймазинском районе, неподалеку от села Старые Туймазы, столкнулись «Лада Нива» и встречный «КамАЗ». «Ниву» сильно искорежило, и 33-летний водитель погиб на месте. Его 32-летнюю супругу с травмами и ушибами отвезли в ближайшую больницу. По факту смертельного ДТП начато разбирательство.

Фото: республиканская Госавтоинспекция

Фото: республиканская Госавтоинспекция

- За минувшие на дорогах республики зарегистрировано 15 автомобильных аварий, в которых два человека погибли и 15 получили травмы, - уточнили в республиканской Госавтоинспекции

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Уфе росгвардейцы выехали по тревожному сигналу и спасли потерявшуюся бабушку
Подростка из Башкирии, спасшего из пожара свою семью, наградили медалью за мужество
В Уфе спасатели вытащили из горящей квартиры мужчину: с ожогами его увезли в больницу
«Новостей нет»: жена пропавшего уфимца с двумя сыновьями рассказала, как проходят поиски
В центре Уфы автомобиль после столкновения вылетел на остановку: пострадал пешеход
Снежно и морозно: какая погода ожидает жителей Башкирии на выходных
В уфимский аэропорт прибыл трехмиллионный пассажир
В Уфе задержали мошенника, который подсовывал пенсионерам купюры «банка приколов»
В серьезном ДТП на трассе в Башкирии пострадали 8 человек
Стала известна причина обысков в кабинете зампредседателя Госстроя Башкирии
Оставили умирать на морозе: в СК Башкирии прокомментировали смерть отца двоих детей из Башкирии
В Уфе будет представлено новое прочтение комедии «Ревизор»
В Башкирии приостановил деятельность благотворительный фонд «Изгелек»
Молодой сотрудник следственного изолятора в Башкирии покончил с собой