В Башкирии в аварии с грузовиком скончался молодой мужчина

СЕГОДНЯ 13:00 2019-11-02T13:00:17+03:00

Его супруга получила травмы и ушибы и была доставлена в больницу

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Вчерашний снегопад и гололед на дорогах спровоцировал массовые аварии – некоторые из них унесли человеческие жизни. Так, ближе к вечеру в Туймазинском районе, неподалеку от села Старые Туймазы, столкнулись «Лада Нива» и встречный «КамАЗ». «Ниву» сильно искорежило, и 33-летний водитель погиб на месте. Его 32-летнюю супругу с травмами и ушибами отвезли в ближайшую больницу. По факту смертельного ДТП начато разбирательство.

Фото: республиканская Госавтоинспекция

- За минувшие на дорогах республики зарегистрировано 15 автомобильных аварий, в которых два человека погибли и 15 получили травмы, - уточнили в республиканской Госавтоинспекции

ИСТОЧНИК KP.RU