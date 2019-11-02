2019-11-02T11:30:28+03:00
Общество

Подростка из Башкирии, спасшего из пожара свою семью, наградили медалью за мужество

Награждение состоялось в Москве в рамках всероссийского проекта «Дети-герои»
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
Фото: пресс-служба Совета ФедерацииФото: пресс-служба Совета Федерации
Изменить размер текста:

Вчера, 1 ноября, в Совете Федерации состоялось торжественное награждение детей и подростков, спасших человеческие жизни. Чествование юных героев проходило в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои». Медали вручили 20 детям из самых разных уголков России, а еще 195 – получили свои награды на местах

На награждение в Москву прилетел и 17-летний парень из БашкирииАлександр Москалев, который весной этого года, рискуя собственной жизнью, спас из пожара свою семью. Парню вручили медаль «За мужество в спасении» и благодарность от Росгвардии.

Младшая сестра считает Сашу своим героем

Младшая сестра считает Сашу своим героем

Напомним, что 10 апреля Саша Маскалев из села Архангельское топил баню, пока мама укладывала спать младшего брата и сестренку. Парень заметил, что горит веранда, и бросился в дом. Пока он будил близких, пламя уже заблокировало выход – Саше пришлось разбить окно и по очереди вытащить ребятишек. А потом парень нашел в себе мужества и вернулся в дом за мамой, при этом получил сильные ожоги 25 процентов тела. Позже Саша перенес несколько операций по пересадке кожи, но признается, что не жалеет о своем поступке, ведь жизнь близких – самое важное.

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, которая также присутствовала на торжественной церемонии, отметила, что семье Саши и дальше будут оказывать необходимую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Уфе росгвардейцы выехали по тревожному сигналу и спасли потерявшуюся бабушку
В Уфе спасатели вытащили из горящей квартиры мужчину: с ожогами его увезли в больницу
«Новостей нет»: жена пропавшего уфимца с двумя сыновьями рассказала, как проходят поиски
В центре Уфы автомобиль после столкновения вылетел на остановку: пострадал пешеход
Снежно и морозно: какая погода ожидает жителей Башкирии на выходных
В уфимский аэропорт прибыл трехмиллионный пассажир
В Уфе задержали мошенника, который подсовывал пенсионерам купюры «банка приколов»
В серьезном ДТП на трассе в Башкирии пострадали 8 человек
Стала известна причина обысков в кабинете зампредседателя Госстроя Башкирии
Оставили умирать на морозе: в СК Башкирии прокомментировали смерть отца двоих детей из Башкирии
В Уфе будет представлено новое прочтение комедии «Ревизор»
В Башкирии приостановил деятельность благотворительный фонд «Изгелек»
Молодой сотрудник следственного изолятора в Башкирии покончил с собой