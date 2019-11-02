Подростка из Башкирии, спасшего из пожара свою семью, наградили медалью за мужество

СЕГОДНЯ 11:30 2019-11-02T11:30:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера, 1 ноября, в Совете Федерации состоялось торжественное награждение детей и подростков, спасших человеческие жизни. Чествование юных героев проходило в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои». Медали вручили 20 детям из самых разных уголков России, а еще 195 – получили свои награды на местах

На награждение в Москву прилетел и 17-летний парень из Башкирии – Александр Москалев, который весной этого года, рискуя собственной жизнью, спас из пожара свою семью. Парню вручили медаль «За мужество в спасении» и благодарность от Росгвардии.

Младшая сестра считает Сашу своим героем

Напомним, что 10 апреля Саша Маскалев из села Архангельское топил баню, пока мама укладывала спать младшего брата и сестренку. Парень заметил, что горит веранда, и бросился в дом. Пока он будил близких, пламя уже заблокировало выход – Саше пришлось разбить окно и по очереди вытащить ребятишек. А потом парень нашел в себе мужества и вернулся в дом за мамой, при этом получил сильные ожоги 25 процентов тела. Позже Саша перенес несколько операций по пересадке кожи, но признается, что не жалеет о своем поступке, ведь жизнь близких – самое важное.

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, которая также присутствовала на торжественной церемонии, отметила, что семье Саши и дальше будут оказывать необходимую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU