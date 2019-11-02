В Уфе спасатели вытащили из горящей квартиры мужчину: с ожогами его увезли в больницу

СЕГОДНЯ 10:45 2019-11-02T10:45:45+03:00

Еще семь человек были эвакуированы из-за сильного задымления

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Сегодня, в ночь на 2 ноября, в Уфе вспыхнула коммунальная квартира в одной из многоэтажек на улице 40 лет Октября. На место происшествия немедленно выехали пожарные и медики.

- На месте работали 6 единиц техники и 22 человека личного состава, - уточнили в пресс-службе МЧС по Башкирии.

Фото: МЧС по РБ

Из задымленного подъезда спасатели вывели семь человек, а из горящей квартиры вытащили 55-летнего мужчину. С ожогами верхних дыхательных путей его передали медикам и отвезли в больницу. Несмотря на угрозу распространения огня, пожар быстро потушили.

- На месте работает дознаватель МЧС России. Причины возгорания устанавливаются, - добавили в экстренном ведомстве.

Фото: МЧС по РБ

ИСТОЧНИК KP.RU