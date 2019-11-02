В центре Уфы автомобиль после столкновения вылетел на остановку: пострадал пешеход

СЕГОДНЯ 08:54 2019-11-02T09:24:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера около полуночи, 1 ноября, в центре Уфы произошло серьезное ДТП. На перекрестке возле остановки «Спортивная» на полном ходу столкнулись две иномарки -"FAW Besturn" под управлением 28-летнего уфимца и такси "Киа Рио", за рулем которого находился 50-летний мужчина.

После мощного удара «Киа» отбросило прямо на остановку, где автомобиль зацепил пешехода, не успевшего отбежать на безопасное расстояние. По предварительным данным, причиной аварии стало несоблюдение правил дорожного движения: судя по кадрам с камер видеонаблюдения, оба автомобиля пытались проехать на мигающий желтый свет. Также одной из причин мог быть гололед на дорогах.

Фото: республиканская Госавтоинспекция

- В результате аварии оба водителя получили травмы, а также 19-летний пассажир "FAW". Стоит отметить, пешеход отказался от медицинской помощи и самостоятельно покинул место ДТП, - уточнили в республиканской Госавтоинспекции.На место аварии тут же прибыли спасатели, медики и сотрудники ГИБДД.

Напомним, что недавно, 12 октября, на этом же перекрестке произошла еще одна серьезная авария: после столкновения с отечественной «легковушкой» в столб на остановке врезался пассажирский «ПАЗик»: пострадали 10 человек, включая водителя, который вылетел через лобовое стекло.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="272" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/741567" frameborder="0"></iframe> ДТП Уфа 1.11.2019.

ИСТОЧНИК KP.RU