В Башкирии тяжелобольную женщину отключают от кислорода из-за долга СНТ за электричество

СЕГОДНЯ 13:48 2019-11-02T13:48:35+03:00

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В непростой ситуации оказались жители СНТ «Родник» неподалеку от Иглино: почти 500 человек вынуждены греться у костра и пить чай из термоса, ведь электричество в их домах регулярно отключают из-за трехмиллионного долга, хотя сами люди исправно платят по счетчикам.

Как сообщает ГТРК «Башкортостан», в образовании огромной задолженности сами жители СНТ винят бывшего председателя – ведь именно ему они платили наличными за свет. И хотя мужчина отрицает свою вину, возмущенные люди уже написали заявление в полицию с просьбой разобраться.

Представители ресурсной компании пошли на уступку: раз выплатить долг полностью не можете, тогда экономьте. Теперь новый председатель СНТ вынужден на два часа в день собственноручно отключать электричество в «Роднике».

Такое решение может быть смертельно опасным для 54-летней Ирины Молокановой, у женщины хроническое заболевание легких, проблемы с сердцем, диабет и рак. Жизнь Ирины зависит от кислородного аппарата, круглыми сутками работающего от сети. Теперь новый председатель СНТ вынужден лично объяснять женщине, почему два раза в день он вынужден подвергать ее жизнь опасности.

Не смогли помочь жителям "Родника" и в районной администрации.

- Это не населённый пункт, это СНТ, это фактически юридическое лицо. Мы здесь являемся третьей стороной. Мы не можем сделать так, чтобы электроэнергию поставляли бесплатно, - разводит руками замглавы администрации Павел Краснов.

Пока жителям «Родника» остается писать заявления в прокуратуру и полицию, а также греться у костра и охранять трансформаторные будки, чтобы электричество ненароком не отключили совсем.

ИСТОЧНИК KP.RU