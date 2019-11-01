В уфимский аэропорт прибыл трехмиллионный пассажир

СЕГОДНЯ 19:53 2019-11-01T19:53:33+03:00

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Сегодня, 1 ноября, в уфимском аэропорту чествовали юбилейного – трехмиллионного пассажира. Как сообщили в пресс-службе аэропорта «Уфа», именно такое количество пассажиров обслужили в воздушной гавани с начала 2019 года – и это первый результат по Приволжскому федеральному округу.

Почетным пассажиром стал уфимец Ильнур Шарипов, который вернулся домой с семьей после отдыха в Дубае.

- Буквально вчера прочитал новость о том, что аэропорт «Уфа» ждет трехмиллионного пассажира, и когда на борту объявили, что это я, просто не поверил, - делится Ильнур. – Спасибо аэропорту и авиакомпании за праздник, за приятные и безопасные полеты.

Счастливчика лично поздравил генеральный директор аэропорта «Уфа» Александр Андреев – вручил подарки и сертификаты на обслуживание в бизнес-зале и бесплатную парковку. А авиакомпания Royal Flight, рейсом которой и возвращался уфимец, подарила семье сертификат на бесплатный перелет.

- Регистрация трехмиллионного пассажира на месяц раньше, чем в прошлом году, демонстрирует высокую эффективность всей нашей деятельности, - комментирует Александр Андреев. - В прошлом году общий пассажиропоток превысил 3 миллиона 200 тысяч человек, в этом году уверенно рассчитываем на более высокие цифры.

ИСТОЧНИК KP.RU