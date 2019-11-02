Снежно и морозно: какая погода ожидает жителей Башкирии на выходных

СЕГОДНЯ 07:53 2019-11-02T07:53:43+03:00

Синоптики предупреждают о гололеде на дорогах и ночных заморозках

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Впереди у жителей Башкирии три выходных дня, и всех интересует – какие сюрпризы преподнесет погода за окном. Согласно прогнозу синоптиков, ближайшие дни в республике будет идти снег, дороги покроются ледяной коркой, а в придачу будет дуть юго-западный умеренный ветер.

Так, в субботу, 2 ноября ожидается снежная погода. Ночью подморозит до -5; -10 градусов, при прояснении – до -15. Днем слегка потеплеет до -2; -7.

В воскресенье, 3 ноября, местами продолжит вьюжить, а на дорогах ожидается гололед. Средняя температура воздуха ночью составит -4; -9, при прояснениях похолодает до -16. Днем столбики термометров поднимутся до 0; -5.

В понедельник, 4 ноября, снег будет идти вперемешку с дождем, который непременно превратится в ледяную корку на дорогах. Ночью будет прохладно -4; -9, местами до – 16, а вот днем немного потеплеет: -3; +2 градуса.

В Уфе синоптики обещают пасмурную погоду, но без осадков, а также ветер с порывами до 11 метров в секунду. Средняя температура воздуха ночью опустится до -10, а днем потеплеет до -2; 0.

ИСТОЧНИК KP.RU