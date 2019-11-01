В Уфе задержали мошенника, который подсовывал пенсионерам купюры «банка приколов»

СЕГОДНЯ 19:21 2019-11-01T19:24:29+03:00

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В Уфе полицейские задержали мошенника, который обманывал пенсионеров и забирал у них последние сбережения. Например, в начале октября молодой человек постучался в квартиру к 80-летней бабушке и, представившись сотрудником социальной службы, сообщил ей, что в стране выпустили новые деньги и предложил обменять ее купюры старого образца на новенькие банкноты. Уже после ухода мужчины, пенсионерка поняла, что вместо денег ей подсунули билета из «банка приколов» и вызвала полицию.

Чуть позже мошенник заявился к 65-летнему уфимцу и, представившись сотрудником пожарной службы, уговорил того приобрести противопожарные датчики за 4 тысячи рублей. Поначалу хозяин квартиры согласился, но когда понял, что его обманули, тоже обратился в полицию.

Вскоре оперативники задержали афериста – им оказался неоднократно судимый 31-летний местный житель. Мошенник не стал отрицать вину, пояснив, что решился на преступление из-за нехватки денег.

- В настоящее время задержанный находится под стражей, проверяется его причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории Уфы. Возбуждены два уголовных дела по статье «Мошенничество», - уточнили в пресс-службе МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU