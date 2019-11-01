2019-11-01T19:24:29+03:00
Происшествия

В Уфе задержали мошенника, который подсовывал пенсионерам купюры «банка приколов»

Мужчина представлялся доверчивым старикам сотрудником социальной службы
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
Фото: МВД по РБФото: МВД по РБ
Изменить размер текста:

В Уфе полицейские задержали мошенника, который обманывал пенсионеров и забирал у них последние сбережения. Например, в начале октября молодой человек постучался в квартиру к 80-летней бабушке и, представившись сотрудником социальной службы, сообщил ей, что в стране выпустили новые деньги и предложил обменять ее купюры старого образца на новенькие банкноты. Уже после ухода мужчины, пенсионерка поняла, что вместо денег ей подсунули билета из «банка приколов» и вызвала полицию.

Чуть позже мошенник заявился к 65-летнему уфимцу и, представившись сотрудником пожарной службы, уговорил того приобрести противопожарные датчики за 4 тысячи рублей. Поначалу хозяин квартиры согласился, но когда понял, что его обманули, тоже обратился в полицию.

Вскоре оперативники задержали афериста – им оказался неоднократно судимый 31-летний местный житель. Мошенник не стал отрицать вину, пояснив, что решился на преступление из-за нехватки денег.

- В настоящее время задержанный находится под стражей, проверяется его причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории Уфы. Возбуждены два уголовных дела по статье «Мошенничество», - уточнили в пресс-службе МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В уфимский аэропорт прибыл трехмиллионный пассажир
В серьезном ДТП на трассе в Башкирии пострадали 8 человек
Стала известна причина обысков в кабинете зампредседателя Госстроя Башкирии
Оставили умирать на морозе: в СК Башкирии прокомментировали смерть отца двоих детей из Башкирии
В Уфе будет представлено новое прочтение комедии «Ревизор»
В Башкирии приостановил деятельность благотворительный фонд «Изгелек»
Молодой сотрудник следственного изолятора в Башкирии покончил с собой
Бывшему вице-мэру Уфы вынесут приговор 28 ноября
Кассирша из Башкирии, похитившая из банка около 25 млн рублей, признала свою вину
Власти Башкирии будут развивать туризм, субсидируя путевки для инвалидов и пенсионеров
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «10% CASHBACK для бизнес-карт»
Мужчину с детьми, похожих на пропавшего уфимца с двумя сыновьями, заметили в сотнях километров от дома
«Башавтотрансу» передали 47 новых автобусов
Из Уфы в Анталью не могут вылететь 142 пассажира
Жителей многоэтажки в Уфе напугало загадочное объявление
В Башкирии грузовой поезд насмерть сбил молодого парня
«Скучаю по детям, как и любая мама»: кассирша из Башкирии, похитившая из банка 25 млн рублей, рассказала о своей жизни в СИЗО
День народного единства 2019 в Башкирии: как будем отдыхать
Сертификаты на газификацию в Башкирии: кто может получить и куда обращаться
Уфимца, числившегося пропавшим без вести, нашли мертвым
Чиновники Башкирии смогут приватизировать служебное жилье
«У нас светская страна или где?»: уфимца выставили из шаурмичной, чтобы прочесть намаз
При встречном столкновении легковушки и фуры в Уфе погибли два человека
«Это смех»: гендиректор «Уфы» прокомментировал новость о покупке болельщиков клубом
На выходных в Башкирию придут серьезные холода
В Башкирии разрушили три домика браконьеров
Житель Башкирии надругался над женщиной и сломал ногу