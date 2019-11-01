2019-11-01T18:30:44+03:00
Происшествия

В серьезном ДТП на трассе в Башкирии пострадали 8 человек

Всем им оказывается медицинская помощь
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: республиканская ГосавтоинспекцияФото: республиканская Госавтоинспекция
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В Башкирии продолжается сильный снегопад и гололед на дорогах, а потому на трассах участились аварии. Сегодня, 1 ноября, около 16.00 в Белорецком районе произошло серьезное ДТП: на 210-м километре автодороги Стерлитамак – Белорецк – Магнитогорск лоб в лоб столкнулись «Лада Гранта» и «Ниссан Альмера». От мощного удара отечественную легковушку отбросило далеко от обочины, оба автомобиля серьезно покорежило. Не обошлось и без пострадавших: восьмерым людям – и водителям, и пассажирам – понадобилась срочная медицинская помощь. На место происшествия немедленно прибыли спасатели, медики и сотрудники ГИБДД.

- 52-летний водитель «Гранты» и четверо его пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Из «Ниссана» пострадал 47-летний водитель, а также его 16-летний сын и 47-летняя супруга, - сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

Фото: республиканская Госавтоинспекция

Фото: республиканская Госавтоинспекция

В обстоятельствах аварии сейчас разбираются дорожные полицейские. Вероятно, что причиной стали неблагоприятные погодные условия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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