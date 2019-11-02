Аналитики выяснили, какие продукты для заготовки самые популярные в Уфе

СЕГОДНЯ 19:33 2019-11-02T19:33:14+03:00

В столице Башкирии чаще, чем в других крупных городах, консервируют сливы, грузди и капусту

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Аналитики Яндекса изучили поисковые запросы и подвели итоги сезона заготовок на зиму. Специалисты выяснили, что чаще всего хотели засолить, замариновать, засушить или заморозить уфимцы.

Первые две позиции в списке самых популярных продуктов для консервации у жителей Уфы довольно предсказуемы – это помидоры и огурцы. Но если двигаться дальше по перечню, то выяснятся любопытные особенности.

По сравнению с другими большими городами, в столице Башкирии в два раза чаще интересуются рецептами заготовок из слив, груздей и капусты. Помимо этого, уфимцы в три раза чаще, чем в среднем по России, спрашивают, что на зиму можно сделать с яблоками.

Полный рейтинг популярности продуктов

В десятку популярных для заготовок продуктов в Уфе также входят кабачки, перец, морковь, баклажаны и смородина.

ИСТОЧНИК KP.RU