Аналитики выяснили, какие продукты для заготовки самые популярные в Уфе
Аналитики Яндекса изучили поисковые запросы и подвели итоги сезона заготовок на зиму. Специалисты выяснили, что чаще всего хотели засолить, замариновать, засушить или заморозить уфимцы.
Первые две позиции в списке самых популярных продуктов для консервации у жителей Уфы довольно предсказуемы – это помидоры и огурцы. Но если двигаться дальше по перечню, то выяснятся любопытные особенности.
По сравнению с другими большими городами, в столице Башкирии в два раза чаще интересуются рецептами заготовок из слив, груздей и капусты. Помимо этого, уфимцы в три раза чаще, чем в среднем по России, спрашивают, что на зиму можно сделать с яблоками.
Полный рейтинг популярности продуктов
В десятку популярных для заготовок продуктов в Уфе также входят кабачки, перец, морковь, баклажаны и смородина.
ИСТОЧНИК KP.RU