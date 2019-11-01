2019-11-01T17:45:02+03:00
Общество

Стала известна причина обысков в кабинете зампредседателя Госстроя Башкирии

В пресс-службе ведомства объяснили, зачем приходили правоохранители
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Оперативные мероприятия были связаны с делом, в котором Ковшов проходит как свидетельОперативные мероприятия были связаны с делом, в котором Ковшов проходит как свидетельФото: Олег ЗОЛОТО
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В Госкомитете по строительству и архитектуре республики сообщили, по какой причине сотрудники регионального СК проводили обыск в кабинете у зампредседателя ведомства Артема Ковшова. Следователи пришли в Госстрой утром 30 октября.

– Правоохранительные органы действительно проводили оперативные мероприятия. Артём Васильевич выступил свидетелем. К работе в Госстрое отношения никакого не имеет. Вопрос с его прошлой работы в администрации Уфимского района. Речь идёт о предоставлении участка в 2016 году, – рассказали в пресс-службе строительного ведомства.

Представитель Госстроя также добавил, что Ковшов продолжает исполнять служебные обязанности.

Напомним, изначально предполагалось, что следователи заинтересовались чиновником из-за реконструкции крымского санатория «Юбилейный». КСП выявила неэффективное расходование средств во время реновации на сумму в 475 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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