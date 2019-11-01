2019-11-01T17:35:32+03:00
Происшествия

Оставили умирать на морозе: в СК Башкирии прокомментировали смерть отца двоих детей из Башкирии

Подозреваемый в «причинении смерти по неосторожности» сам пришел в полицию во всем сознаваться
Владислав КАЗАНЦЕВ
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СК Башкирии сообщил подробности смерти отца двоих детей, который погиб в лесу, в трех километрах от города Белебей. Напомним, изначально погибшего объявили без вести пропавшим, однако спустя несколько дней его тело было обнаружено. Труп лежал в могиле глубиной 30 сантиметров.

Как ранее сообщала «КП-Уфа», в деле оказался замешан 34-летний односельчанин погибшего. Он посчитал, что тот изнасиловал его ребенка и решил отомстить. Укутав в одно одеяло, мужчина увез обидчика в лес, где нанес несколько ударов. После этого мститель уехал домой. Вскоре он узнал, что избитый им так и не объявился. Тогда мужчина вернулся на место: он нашел тело и закопал его в неглубокой яме.

Примечательно, что факт каких-либо насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, ради которого подозреваемый пошел на жестокую месть, не подтвердился.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». По данным следствия, в роковой день 20 октября погибший, получив несколько ударов от обвиняемого, убежал в неизвестном направлении.

– При этом на улице была низкая температура, а потерпевший находился в состоянии алкогольного опьянения, и у него не было при себе верхней одежды. Через непродолжительное время потерпевший скончался недалеко от места конфликта от переохлажедения организма, – сообщили в СК.

Как оказалось, подозреваемый сам пришел в полицию во всем сознаваться и указал правоохранителям место, где похоронил потерпевшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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