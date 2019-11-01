В Башкирии приостановил деятельность благотворительный фонд «Изгелек»

СЕГОДНЯ 15:20 2019-11-01T15:20:14+03:00

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В Башкирии приостановлена работа благотворительного фонд «Изгелек». О том, что организация «берет паузу», сообщила руководитель Рауфа Рахимова на своей странице в Facebook.

– Мы все тут очень неравнодушные люди, может, чересчур чувствительные иногда. Каждый ребенок, каждая мама, их боль проходили через наше сердце и мы, если честно, немного выдохлись, устали, нам нужен перерыв, – написала Рахимова.

«Изгелек», по ее словам, не будет принимать новых подопечных до начала 2020 года. Сейчас в штате фонда остаются два человека: сама Рахимова и финансовый директор Лариса Тагирова. Вдвоем они завершат работу по уже одобренным заявлениям – всего таковых набралось больше 20.

– На помощь этим ребятам нужно 3,2 млн рублей. Будем оплачивать по мере поступления пожертвований. Мы рассчитываем на вас, – добавила руководитель организации.

Рауфа Рахимова не исключает, что фонд вернется к работе «в новом формате» и будет помогать одиноким пожилым людям.

За семь лет работы «Изгелек» оказал поддержку 7 700 нуждающимся. 284,8 млн рублей было отправлено на операции, лекарства и реабилитацию.

ИСТОЧНИК KP.RU