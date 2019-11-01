2019-11-01T13:53:11+03:00
Общество

Бывшему вице-мэру Уфы вынесут приговор 28 ноября

Подсудимые возмутились тем, какое наказание запросило обвинение
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Обвинение запросило для Филиппова 8 лет лишения свободыОбвинение запросило для Филиппова 8 лет лишения свободыФото: Архив "КП"
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Накануне, 31 октября, в суде Октябрьского района Уфы завершился суд над бывшим вице-мэром столицы Башкирии по вопросам строительства Александром Филипповым и начальником городского управления капитального строительства Маратом Гареевым. Их обвиняют в превышении полномочий при расселении жителей ветхих домов. Приговор будет оглашен в конце ноября, 28 числа.

Ущерб бюджетам трех уровней от действий экс-чиновников следствие оценивает в 1,6 млрд рублей. Обвинение запросило приговорить Филиппова к восьми годам лишения свободы, а его предполагаемого сообщника – к семи с половиной. В своем последнем слове бывший вице-мэр возмутился столь суровым решением.

– Просить восемь лет лишения свободы — иногда за убийство меньше просят, – цитирует Филиппова «Ъ-Уфа».

Он также добавил, что все компенсации были выплачены, а «люди переселены». Марат Гареев, в свою очередь, «был изумлен» тем, как легко гособвинитель «может перечеркнуть судьбу любого человека, опираясь на лживые факты и подтасовки».

ИСТОЧНИК KP.RU

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