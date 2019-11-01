Кассирша из Башкирии, похитившая из банка около 25 млн рублей, признала свою вину

СЕГОДНЯ 13:45 2019-11-01T13:45:57+03:00

Признательные показания женщина дала во время суда по продлению ей меры пресечения

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История с громким похищением денег из банка подошла к ожидаемому финалу: сегодня, 1 ноября, Луиза Хайруллина признала свою вину во время судебного заседания по продлению меры пресечения. Об этом сообщают корреспонденты ГТРК «Башкортостан», присутствовавшие в зале суда.

Ранее женщина поделилась с журналистами, что очень хочет домой и скучает по своим девочкам, при этом сообщается, что Луиза Хайруллина не выглядит замкнутой или подавленной – она улыбается и ведет себя весьма непринужденно.

Отец Луизы Рамиль Мулахметов был очень удивлен этой новостью и честно признался, что не смог приехать сегодня в суд.

- Нет, ничего по этому поводу сказать не могу, потому что не владею информацией, - ответил на вопрос «КП-Уфа» мужчина.

Напомним, что громкая история похищения миллионов из банка произошла в конце мая в Салавате. Вытащив деньги из кассы, Луиза Хайруллина вместе с мужем и двумя дочерями пустилась в бега, но через два месяца ее обнаружили оперативники на съемной квартире в Казани и доставили в Уфу. Сейчас в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Хищение в особо крупном размере», ее муж проходит как соучастник, но в отличие от жены, находится под домашним арестом. Воспитанием девочек временно занимается отец Луизы Рамиль Мулахметов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/719039" frameborder="0"></iframe> Нашли укравшую 25 млн кассиршу.Вся страна переживала за Луизу - кассиршу, которая украла из банка 25 млн рублей и исчезла вместе с мужем и двумя детьми. Но полиции всё-таки удалось задержать женщину...

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ИСТОЧНИК KP.RU