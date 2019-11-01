2019-11-01T13:02:27+03:00
Общество

Власти Башкирии будут развивать туризм, субсидируя путевки для инвалидов и пенсионеров

Выдача сертификатов, частично покрывающих расходы на турпутевки, начнется с 13 ноября
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Для пенсионеров и инвалидов выбрали 131 турДля пенсионеров и инвалидов выбрали 131 турФото: Олег УКЛАДОВ
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С 13 ноября пенсионерам и инвалидам Башкирии начнут выдавать сертификаты, частично оплачивающие туристические путевки. Об этом рассказали в пресс-службе в республиканской минсоцзащите.

Субсидирование обеспечивается в рамках госпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Башкортостан». В министерстве рассказали, что экспертный совет отобрал 131 социальный тур для пенсионеров и инвалидов по маршрутам республики и страны. До конца года путевки на общую сумму в 12,8 млн рублей получат порядка 1530 жителей региона.

Сертификаты будут выдавать в отделах республиканского центра социальной поддержки населения, а также в ресурсном центре «Семья» и его межрайонных подразделениях по месту регистрации заявителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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