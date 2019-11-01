Мужчину с детьми, похожих на пропавшего уфимца с двумя сыновьями, заметили в сотнях километров от дома

СЕГОДНЯ 12:42 2019-11-01T12:44:12+03:00

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В Оренбурге заметили мужчину с детьми, внешне очень похожих на пропавшего уфимца Артема Мазова и его сыновей – восьмилетнего Илью и пятилетнего Славу. Как сообщает портал UFA1, к ним в редакцию пришли кадры видеосъемки от читателя: камера видеонаблюдения в булочной зафиксировала высокого мужчину, который выбирает сладости для своих сыновей.

— Про поиск отца и сыновей. Кто знает — на фото они? — спрашивает мужчина и уточняет, что этими кадрами уже заинтересовались в правоохранительных органах. - Приходили из полиции, попросили видео. Рассказали про эту ситуацию.

В свою очередь, корреспонденты «КП-Уфа» также отправили эти фотографии супруге Артема Эльмире Мазовой и тоже очень ждем ее ответа – действительно ли это ее близкие.

Напомним, что 37-летнего Артема Мазова и его сыновей разыскивают с субботы, 26 октября. Мужчина поссорился с женой из-за предстоящего развода, после чего собрал детей и укатил на своей иномарке в неизвестном направлении. Позже автомобиль найдут брошенным на стоянке возле санатория «Речные зори», а на берегу реки Уфа полицейские наткнутся на надувной матрас, принадлежащий детям. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство», поиски пропавших продолжаются. Волонтеры и оперативники прочесывают не только лесополосу и окрестности Инорса, но и район Каменной переправы, двигаясь вверх по течению реки.

ИСТОЧНИК KP.RU