2019-11-01T12:44:12+03:00
Происшествия

Мужчину с детьми, похожих на пропавшего уфимца с двумя сыновьями, заметили в сотнях километров от дома

Судя по словам очевидца, фотографии и видео уже изучает полиция
Инга НОВИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: читатель UFA1Фото: читатель UFA1
Изменить размер текста:

В Оренбурге заметили мужчину с детьми, внешне очень похожих на пропавшего уфимца Артема Мазова и его сыновей – восьмилетнего Илью и пятилетнего Славу. Как сообщает портал UFA1, к ним в редакцию пришли кадры видеосъемки от читателя: камера видеонаблюдения в булочной зафиксировала высокого мужчину, который выбирает сладости для своих сыновей.

— Про поиск отца и сыновей. Кто знает — на фото они? — спрашивает мужчина и уточняет, что этими кадрами уже заинтересовались в правоохранительных органах. - Приходили из полиции, попросили видео. Рассказали про эту ситуацию.

В свою очередь, корреспонденты «КП-Уфа» также отправили эти фотографии супруге Артема Эльмире Мазовой и тоже очень ждем ее ответа – действительно ли это ее близкие.

Напомним, что 37-летнего Артема Мазова и его сыновей разыскивают с субботы, 26 октября. Мужчина поссорился с женой из-за предстоящего развода, после чего собрал детей и укатил на своей иномарке в неизвестном направлении. Позже автомобиль найдут брошенным на стоянке возле санатория «Речные зори», а на берегу реки Уфа полицейские наткнутся на надувной матрас, принадлежащий детям. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство», поиски пропавших продолжаются. Волонтеры и оперативники прочесывают не только лесополосу и окрестности Инорса, но и район Каменной переправы, двигаясь вверх по течению реки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бывшему вице-мэру Уфы вынесут приговор 28 ноября
Кассирша из Башкирии, похитившая из банка около 25 млн рублей, признала свою вину
Власти Башкирии будут развивать туризм, субсидируя путевки для инвалидов и пенсионеров
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «10% CASHBACK для бизнес-карт»
«Башавтотрансу» передали 47 новых автобусов
Из Уфы в Анталью не могут вылететь 142 пассажира
Жителей многоэтажки в Уфе напугало загадочное объявление
В Башкирии грузовой поезд насмерть сбил молодого парня
«Скучаю по детям, как и любая мама»: кассирша из Башкирии, похитившая из банка 25 млн рублей, рассказала о своей жизни в СИЗО
День народного единства 2019 в Башкирии: как будем отдыхать
Сертификаты на газификацию в Башкирии: кто может получить и куда обращаться
Уфимца, числившегося пропавшим без вести, нашли мертвым
Чиновники Башкирии смогут приватизировать служебное жилье
«У нас светская страна или где?»: уфимца выставили из шаурмичной, чтобы прочесть намаз
При встречном столкновении легковушки и фуры в Уфе погибли два человека
«Это смех»: гендиректор «Уфы» прокомментировал новость о покупке болельщиков клубом
На выходных в Башкирию придут серьезные холода
В Башкирии разрушили три домика браконьеров
Житель Башкирии надругался над женщиной и сломал ногу