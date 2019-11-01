Из Уфы в Анталью не могут вылететь 142 пассажира
142 пассажира не могут вылететь из Уфы в Анталью. Рейс авиакомпании «Азур-Эйр» задерживается на несколько часов. Дело в том, что «Боинг», на котором люди должны были отправиться в турецкий курортный город, до сих пор не прибыл в уфимский аэропорт. Лайнер приземлится с большим опозданием – на 11 с лишним часов.
– Всем пассажирам предоставлены прохладительные напитки и горячее питание. Желающих разместили в гостиницу, – рассказали в пресс-службе воздушной гавани ИА «Башинформ».
Время вылета самолета в Анталью назначено на 16:05 по местному времени. Обратный рейс так же задерживается.
ИСТОЧНИК KP.RU