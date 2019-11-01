2019-11-01T12:24:15+03:00
Происшествия

Из Уфы в Анталью не могут вылететь 142 пассажира

Рейс задержали более чем на 11 часов
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Рейс в Анталью задержали на более чем 11 часовРейс в Анталью задержали на более чем 11 часовФото: Алексей БУЛАТОВ
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142 пассажира не могут вылететь из Уфы в Анталью. Рейс авиакомпании «Азур-Эйр» задерживается на несколько часов. Дело в том, что «Боинг», на котором люди должны были отправиться в турецкий курортный город, до сих пор не прибыл в уфимский аэропорт. Лайнер приземлится с большим опозданием – на 11 с лишним часов.

– Всем пассажирам предоставлены прохладительные напитки и горячее питание. Желающих разместили в гостиницу, – рассказали в пресс-службе воздушной гавани ИА «Башинформ».

Время вылета самолета в Анталью назначено на 16:05 по местному времени. Обратный рейс так же задерживается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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