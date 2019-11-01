2019-11-01T11:46:36+03:00
Общество

Жителей многоэтажки в Уфе напугало загадочное объявление

В доме выявили жильца с опасной болезнью
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Жителей многоэтажки по улице Комсомольская, 96/1 в Уфе напугало жуткое объявление, которое на двери в подъезд повесили местные власти. Об этом «КП-Уфа» рассказал горожанин.

Согласно сообщению, в доме выявлен больной с открытой формой туберкулеза. В связи с этим жильцов, имеющих детей до 18 лет, попросили явиться в противотуберкулезный диспенсер.

– Тут комнаты, квартиры – малосемейки, в общем. Живут обычные люди, студенты снимают комнаты. По идее, если повесили объявление, то больного уже госпитализировали, но жить все же страшно, – поделился опасениями собеседник, пожелавший остаться анонимным.

К слову, в девятиэтажном доме, помимо жилых помещений, также располагается типография и управление по культуре и искусству.

ИСТОЧНИК KP.RU

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