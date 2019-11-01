«Скучаю по детям, как и любая мама»: кассирша из Башкирии, похитившая из банка 25 млн рублей, рассказала о своей жизни в СИЗО

СЕГОДНЯ 11:05 2019-11-01T11:05:12+03:00

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Сегодня, 1 ноября, в уфимском районном суде знаменитой кассирше, похитившей из банка около 25 миллионов рублей, в очередной раз продлили меру пресечения – Луиза Хайруллина еще два месяца пробудет в следственном изоляторе.

В этот раз Луиза Хайруллина находилась в прекрасном настроении и даже впервые пообщалась с журналистами.

- Очень скучаю по детям, как и любая мама, - рассказала в беседе с ГТРК «Башкортостан» женщина. – Очень хочу домой.

На вопрос журналистов, не жалуется ли Хайруллина на условия содержания в следственном изоляторе, Луиза ответила коротко: «Все нормально, обязательно справимся».

Напомним, что громкая история похищения миллионов из банка произошла в конце мая в Салавате. Вытащив деньги из кассы, Луиза вместе с мужем и двумя дочерями пустилась в бега, но через два месяца ее обнаружили оперативники на съемной квартире в Казани и этапировали в Уфу. Сейчас в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Хищение в особо крупном размере», ее муж проходит как соучастник и находится под домашним арестом. Воспитанием девочек временно занимается отец Луизы Рамиль Мулахметов.

ИСТОЧНИК KP.RU