2019-11-01T11:05:12+03:00
Общество

«Скучаю по детям, как и любая мама»: кассирша из Башкирии, похитившая из банка 25 млн рублей, рассказала о своей жизни в СИЗО

Женщина заявила, что непременно справится с жизненными тяготами
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
Фото: ГТРК "Башкортостан"Фото: ГТРК "Башкортостан"
Изменить размер текста:

Сегодня, 1 ноября, в уфимском районном суде знаменитой кассирше, похитившей из банка около 25 миллионов рублей, в очередной раз продлили меру пресечения – Луиза Хайруллина еще два месяца пробудет в следственном изоляторе.

В этот раз Луиза Хайруллина находилась в прекрасном настроении и даже впервые пообщалась с журналистами.

- Очень скучаю по детям, как и любая мама, - рассказала в беседе с ГТРК «Башкортостан» женщина. – Очень хочу домой.

На вопрос журналистов, не жалуется ли Хайруллина на условия содержания в следственном изоляторе, Луиза ответила коротко: «Все нормально, обязательно справимся».

Напомним, что громкая история похищения миллионов из банка произошла в конце мая в Салавате. Вытащив деньги из кассы, Луиза вместе с мужем и двумя дочерями пустилась в бега, но через два месяца ее обнаружили оперативники на съемной квартире в Казани и этапировали в Уфу. Сейчас в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Хищение в особо крупном размере», ее муж проходит как соучастник и находится под домашним арестом. Воспитанием девочек временно занимается отец Луизы Рамиль Мулахметов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24