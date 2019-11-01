Сертификаты на газификацию в Башкирии: кто может получить и куда обращаться

СЕГОДНЯ 10:24 2019-11-01T10:24:24+03:00

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Правительство Башкирии приняло постановление, утверждающее порядок выдачи и оплаты сертификатов на газификацию для отдельных категорий граждан. Речь идет о проведении газа для жильцов индивидуальных домов, то есть предназначенных для проживания одной семьи.

Согласно нормативному акту, право на получение сертификата имеют граждане России, постоянно проживающие на территории Башкирии. Претенденты должны быть собственниками или иметь долю в праве собственности.

Сертификаты на газификацию получат участники Великой Отечественной войны, инвалиды, семьи, имеющие детей инвалидов и многодетные семьи.

Сертификат номиналом 100 тысяч рублей будет предоставлен заявителям-участникам и инвалидам ВОВ и боевых действий. На такую же сумму могут рассчитывать и другие льготные категории граждан, но только в том случае, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума. В оставшихся случаях положен стандартный сертификат на 60 тысяч рублей.

Для того чтобы получить средства, необходимо с пакетом документов и заявлением обратиться в филиал республиканского центра социальной поддержки населения или МФЦ. Также есть возможность подать документы по почте или через Единый портал госуслуг.

ИСТОЧНИК KP.RU