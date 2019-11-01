2019-11-01T09:46:46+03:00
Общество

Уфимца, числившегося пропавшим без вести, нашли мертвым

78-летнего Радифа Калимуллина искали больше месяца
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ДПСО "Лиза Алерт"фото: ДПСО "Лиза Алерт"
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Сегодня, 1 ноября, стало известно, что поиски 78-летнего Радифа Калимуллина были прекращены. Пожилого мужчину, которого искали больше месяца, нашли мертвым. Печальную новость сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Известно, что Калимуллин ушел из дома 25 сентября, взяв с собой рюкзак. Обратно он так и не вернулся. О причинах и обстоятельствах гибели пенсионера поисковики не рассказали.

Тем временем в столице Башкирии продолжаются поиски бесследно пропавших детей и их отца. Артем Мазов после ссоры с женой забрал сыновей восьми и пяти лет, посадил их в личный автомобиль и скрылся. Позже машину нашли под Уфой, рядом с поселком Максимовка. Поиски ведутся как на суше, так и под водой. Задействованы водолазы всех спасательных формирований города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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