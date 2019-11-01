2019-11-01T09:31:08+03:00
Общество

Чиновники Башкирии смогут приватизировать служебное жилье

Проект соответствующего постановления появился на сайте Минземимущества
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Для того чтобы получить квартиру, чиновники должны соблюсти несколько условийДля того чтобы получить квартиру, чиновники должны соблюсти несколько условийФото: Рустем АХУНОВ
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В Башкирии разработали проект постановления, предполагающий приватизацию служебного жилья чиновниками. Документ был опубликован на сайте Министерства земельного имущества 30 октября.

Согласно тексту постановления, на приватизацию служебной квартиры из государственного жилищного фонда могут рассчитывать госслужащие, депутаты, «работники, осуществляющие техническое обеспечение деятельности государственных органов», а также сотрудники госучреждений и унитарных предприятий.

Претенденты на жилье должны соблюсти несколько условий, среди них отсутствие постоянного места жительства в Уфе и стаж работы на госслужбе не менее четырех лет. Такой же срок слуга народа должен проживать в служебной квартире.

ИСТОЧНИК KP.RU

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