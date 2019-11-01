«У нас светская страна или где?»: уфимца выставили из шаурмичной, чтобы прочесть намаз

СЕГОДНЯ 08:36 2019-11-01T08:36:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Руководитель Движения в защиту прав избирателей «Голос» в Башкирии Ренат Факиев рассказал, что его выставили из шаурмичной, потому что продавцу нужно было читать намаз. Общественник поделился историей на своей странице в Facebook. Случай произошел в одном из уфимским общепитов (каком именно - не уточняется).

– Зашёл погреться на пару минут в шаурмичную. Стою, строчу Whatsapp, никого не трогаю. Продавец ко мне обращается: «Друг! Будешь что-то заказывать?". Знаком показываю "нет". В ответ: «тогда выходи», – пишет Факиев.

В заведении повисла неловкая пауза, которую своим уточнением прервал продавец: «Закрываюсь, – сказал шаурмист, – намаз надо читать. После этих слов опешивший Факиев покинул закусочную.

– А теперь внимание, вопрос! – подвел к завершению рассказ общественник. – Что бы вы сделали? А вообще, у нас светская страна или где?

В комментариях один из подписчиков Рената Факиева с иронией отметил, что продавец все-таки «отдает приоритет клиенту, а не намазу» и если бы тот сделал заказ – «намаз бы подождал».

ИСТОЧНИК KP.RU