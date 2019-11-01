При встречном столкновении легковушки и фуры в Уфе погибли два человека
В Уфе встречная авария унесла жизни двух человек. О дорожном происшествии с летальным исходом рассказали в пресс-службе региональной ГИБДД.
Смертельное ДТП случилось в Калининском районе столицы Башкирии. На улице Сквозной столкнулись встречные Hyundai Solaris, за рулем которой находился 26-летний горожанин, и фура Daf под управлением 43-летнего жителя Альшеевского района. От жесткого удара легковушка превратилась в груду метала.
фото: ГИБДД РБ
Водитель легковушки и его 33-летний пассажир получили травмы, несовместимые с жизнью. Дорожная полиция начала разбирательство.
ИСТОЧНИК KP.RU