2019-11-01T08:07:02+03:00
Происшествия

При встречном столкновении легковушки и фуры в Уфе погибли два человека

Трагический инцидент произошел в Калининском районе столицы Башкирии
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД РБфото: ГИБДД РБ
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В Уфе встречная авария унесла жизни двух человек. О дорожном происшествии с летальным исходом рассказали в пресс-службе региональной ГИБДД.

Смертельное ДТП случилось в Калининском районе столицы Башкирии. На улице Сквозной столкнулись встречные Hyundai Solaris, за рулем которой находился 26-летний горожанин, и фура Daf под управлением 43-летнего жителя Альшеевского района. От жесткого удара легковушка превратилась в груду метала.

фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

Водитель легковушки и его 33-летний пассажир получили травмы, несовместимые с жизнью. Дорожная полиция начала разбирательство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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