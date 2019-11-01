«Это смех»: гендиректор «Уфы» прокомментировал новость о покупке болельщиков клубом

СЕГОДНЯ 07:24 2019-11-01T07:24:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Гендиректор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов объяснил ситуацию с появлением новости о покупке болельщиков на матчи команды.

Дело в том, что накануне в сети появились предложения от некой Вероники Князевой, которая набирала массовку на футбольной матч «Уфы» против «Локомотива». 2 часа «боления» незнакомка оценила в 400 рублей. Настоящих болельщиков «Уфы» такая ситуация справедливо возмутила.

Позже ситуацию прокомментировали в руководстве клуба.

- Сейчас начинают педалировать ситуацию, якобы мы за деньги предлагаем болельщикам ходить на матчи. Это смех. У нас есть партнер, который выкупил один из секторов, чтобы делать там флешмоб. Они платят за это деньги. Мы, наоборот, делаем хорошее дело – болельщик может прийти на матч, да еще и заработать. А это очень прилично, - заявил Газизов корреспонденту «Чемпионата».

ИСТОЧНИК KP.RU