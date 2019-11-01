На выходных в Башкирию придут серьезные холода

СЕГОДНЯ 07:02 2019-11-01T07:07:50+03:00

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На выходных в самом начале ноября в Башкирии похолодает до -15 градусов.

По данным Башгидромета, уже сегодня, 1 ноября, температура воздуха ночью опустится до -10 градусов. Днем потеплеет до -1. Возможен небольшой снег.

В субботу, 2 ноября, при прояснениях ночью похолодает до -15 градусов. Днем температура воздуха поднимется до 0. Башкирии также ожидает небольшой снегопад.

Воскресенье, 3 ноября, также окажется холодным. Температура ночью опустится до -9 градусов, а днем воздух прогреется до -5.

Все три на дорогах республики возможно образование снежного наката и гололедицы – водителям рекомендуют быть максимально внимательными на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU