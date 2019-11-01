2019-11-01T06:35:17+03:00
Общество

В Башкирии разрушили три домика браконьеров

Неизвестные возвели постройки на территории лесничества
Рустем АХУНОВ
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Прокуратура добилась демонтажа незаконно построенных домиковПрокуратура добилась демонтажа незаконно построенных домиков
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В Башкирии по требованию прокуратуры демонтировали три охотничьих домика в Белокатайском районе.

По данным надзорного ведомства, неизвестные граждане установили в трех лесных кварталах Ургалинского лесничества домики из сруба. Известно, что в них отдыхали охотники-браконьеры. Министерство лесного хозяйства Башкирии, разумеется, никаких разрешений на стройку не выдавало.

В итоги все три строения демонтировали с помощью тяжелой техники. Также к ответственности привлекли должностных лиц, которые отвечали за территорию лесничества.

Остается неизвестным, удалось ли найти хозяев разрушенных построек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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