В Башкирии разрушили три домика браконьеров
В Башкирии по требованию прокуратуры демонтировали три охотничьих домика в Белокатайском районе.
По данным надзорного ведомства, неизвестные граждане установили в трех лесных кварталах Ургалинского лесничества домики из сруба. Известно, что в них отдыхали охотники-браконьеры. Министерство лесного хозяйства Башкирии, разумеется, никаких разрешений на стройку не выдавало.
В итоги все три строения демонтировали с помощью тяжелой техники. Также к ответственности привлекли должностных лиц, которые отвечали за территорию лесничества.
Остается неизвестным, удалось ли найти хозяев разрушенных построек.
ИСТОЧНИК KP.RU