2019-10-31T19:01:17+03:00
Происшествия

Пропавшего в лесу отца двоих детей в Башкирии убили, обвинив в изнасиловании ребенка

Смертельный удар мужчине нанес разгневанный отец, заподозривший его в развращении своего ребенка
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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История с гибелью пропавшего без вести в Белебеевском районе Башкирии отца двоих детей получила неожиданное продолжение. 39-летний мужчина бесследно исчез 20 октября этого года и спустя неделю был обнаружен в лесу мертвым. Все это время он пролежал в глуши, в могиле на глубине 30 сантиметров. Как сообщает собственный источник «Комсомолки» в правоохранительных органах, мужчину нашли в трех километрах от Белебея.

Сегодня «КП-Уфа» удалось выяснить подробности этой трагической истории. Как выяснилось, мужчину увез в лес и избил 34-летний односельчанин. Он посчитал, что тот изнасиловал его ребенка и решил жестоко отомстить предполагаемому обидчику. Он вывез укутанного в одно одеяло мужчину в лес и нанес сильный удар в голову. После этого «оскорбленный» уехал домой. Спустя несколько дней он узнал, что обвиненный им в растлении ребенка не вернулся домой и поехал его искать. Вернувшись на место, он обнаружил тело и закопал его в неглубокой яме.

Вскоре сотрудники правоохранительных органов отыскали труп мужчины и задержали предполагаемого убийцу. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», факт изнасилования, либо других насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего не подтвердился. На допросе задержанный дал признательные показания. Сейчас он находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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