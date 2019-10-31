2019-10-31T16:44:44+03:00
Общество

Владелец «Лидер Групп» протестует против продажи здания бывшего ресторана в Уфе

Строение безуспешно пытаются продать в течение двух лет
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: Google Mapsфото: Google Maps
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Учредитель сети ресторанов «Лидер Групп» Сергей Белкин запретил продавать с торгов недостроенное здание ресторанного комплекса «Лидер сити». Строение, расположенное на улице Ленина в Уфе, уже второй год пытается продать «Сбербанк».

Как сообщает «Ъ-Уфа», в начале сентября конкурсный управляющий компании Роксана Кильмякова выставила актив на публичные торги с начальной ценой в 137 млн рублей. Спустя месяц стоимость объекта была снижена до 120 млн.

Собственник «Лидер Групп» Сергей Белкин обратился в Арбитражный суд, чтобы признать торги недействительными. Его ходатайство было удовлетворено. До рассмотрения заявления бизнесмена продавать здание запретили. Арбитражный управляющий Алексей Емельянов в беседе с изданием предположил, что Белкин подал иск, чтобы попросту «заволокитить процедуру продажи актива». По словам эксперта, эта цель была достигнута.

В 2013 году компания Сергея Белкина купила здание у Сбербанка, чтобы разместить там ресторанный комплекс «Лидер сити». Впоследствии строение и участок было заложено Сбербанку. В декабре «Лидер групп» признали несостоятельным и на полгода ввели конкурсное производства. Долги перед кредиторами оцениваются в 245 млн рублей, 227,4 млн из которых – перед Сбербанком. Финансовый конгломерат в течение двух лет пытался продать здание, постепенно снижая цену.

ИСТОЧНИК KP.RU

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