2019-10-31T17:41:36+03:00
Общество

На сайте уфимского аэропорта запустили обратный отсчет до трёхмиллионного пассажира

Юбилейный показатель планируют достичь уже завтра
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В прошлом году через уфимский аэропорт прошло 3,2 млн человекВ прошлом году через уфимский аэропорт прошло 3,2 млн человекФото: Алексей БУЛАТОВ
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На сайте аэропорта «Уфа» запустили онлайн-счетчик, который в режиме реального времени показывает количество пассажиров. Табло будет вести счет до тех, пока не будет обслужен трехмиллионный гость. В пресс-службе воздушной гавани отметили, что юбилейный показатель планируется достичь уже завтра, 1 ноября.

Трехмиллионного пассажира хотят чествовать уже завтра

Трехмиллионного пассажира хотят чествовать уже завтра

Напомним, 2,5-милионного пассажира аэропорт встретил 14 сентября. Счастливчиком стал Линар Ишниязов. В подарок он получил два сертификата: на бесплатное обслуживание в бизнес-залах и два билета на любое направление.

По итогам прошлого года пассажиропоток уфимского аэропорта составил 3,2 млн человек – это является историческим рекордом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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