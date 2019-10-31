Звонок для учителя: прокуратура Башкирии вступилась за школьников, которых задерживали на уроках
Прокуратура Иглинского района защитила права детей одной из местных школ, которых задерживали на уроках.
Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, в учебном заведении были приняты «правила внутреннего распорядка»: учителя могли по собственной инициативе увеличивать продолжительность занятий.
– В соответствии с законодательством длительность урока не должна превышать 45 минут, а в первом и компенсирующем классах не более 40 минут, – объяснили в прокуратуре.
К тому же, как отметили стражи порядка, ограничение детей в отдыхе могло негативно сказаться на их здоровье. В связи с этим прокуратура пресекла неправомерные действия педагогов, и права школьников были восстановлены.
Пока дети в Иглинском районе радуются законным переменам, школьник из Уфы выясняет отношения с учителем через главу Башкирии и детского омбудсмена.
ИСТОЧНИК KP.RU