Звонок для учителя: прокуратура Башкирии вступилась за школьников, которых задерживали на уроках

СЕГОДНЯ 19:52 2019-10-31T19:52:02+03:00

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Прокуратура Иглинского района защитила права детей одной из местных школ, которых задерживали на уроках.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, в учебном заведении были приняты «правила внутреннего распорядка»: учителя могли по собственной инициативе увеличивать продолжительность занятий.

– В соответствии с законодательством длительность урока не должна превышать 45 минут, а в первом и компенсирующем классах не более 40 минут, – объяснили в прокуратуре.

К тому же, как отметили стражи порядка, ограничение детей в отдыхе могло негативно сказаться на их здоровье. В связи с этим прокуратура пресекла неправомерные действия педагогов, и права школьников были восстановлены.

Пока дети в Иглинском районе радуются законным переменам, школьник из Уфы выясняет отношения с учителем через главу Башкирии и детского омбудсмена.

ИСТОЧНИК KP.RU