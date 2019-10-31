2019-10-31T15:29:14+03:00
Общество

Девочке из Уфы, у которой случился приступ эпилепсии после ссоры с учителем, потребовалась помощь медиков

Об этом сообщила детский омбудсмен в Башкирии Милана Скоробогатова
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: Алексей БУЛАТОВ
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С уфимской школьницей, у которой случился эпилептический припадок после ссоры с учителем, будут работать психологи, поскольку девочка тяжело переживает конфликт в школе. Об этом сообщила Уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Милана Скоробогатова на своей странице в социальных сетях.

Напомним, что конфликт разгорелся в одной из уфимских школ в начале октября: мама девятиклассницы пожаловалась, что учитель начала оскорблять и придираться к ее дочери, а когда девочке стало плохо, даже не вызвала скорую помощь и преспокойно продолжила урок. Позже ученица оказалась в больнице – ведь после того случая приступы эпилепсии участились. Также женщина отметила, что из-за болезни ее дочь девять лет находилась на домашнем обучении, и впервые пришла в класс, но сможет ли она дальше посещать школу – неизвестно.

По факту случившегося был собран консилиум, на который пригласили маму девочки, а также школьную администрацию и представителей городского управления образования.

- Если кратко об итогах встречи - ребенку определена образовательная траектория с индивидуальной программой. Форма обучения выбрана - очно-заочная, закреплен индивидуальный психолог, сопровождение и контроль - за начальником отдела образования, - рассказала Милана Скоробогатова.

Также детский омбудсмен отметила, что после многочисленных публикаций в СМИ на школьницу и ее мать вылилось огромное количество негатива. Девочка тяжело переживает эту ситуацию, и теперь понадобится много времени и работы с психологом, чтобы сгладить последствия конфликта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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