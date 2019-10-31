2019-10-31T15:15:57+03:00
Общество

К поискам пропавшего в Уфе мужчины с двумя детьми подключили всех водолазов

За прошедшие два дня было обследована 13 000 квадратных метров акватория реки
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: УГЗ по Уфефото: УГЗ по Уфе
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В Уфе продолжаются поиски пропавшего Артема Мазова, который 26 октября после ссоры с женой забрал детей, 8-летнего Илью и 5-летнего Вячеслава, и уехал с ними на личном автомобиле. С тех пор прошло уже пять дней. Семью ищу десятки волонтеров, добровольцев, полицейских и спасателей, однако пока это не дает никаких результатов.

Пустую машину Артема нашли рядом с поселком Максимовка. Некоторое время спустя на береговой линии реки Уфы был обнаружен матрас, предположительно принадлежащий Артему. Известно, что накануне исчезновения мужчина купил моток веревки, который впоследствии забрал с собой. Мать пропавших детей не теряет надежды увидеть их живыми.

С 29 октября к поискам пропавшей семьи подключились водолазы. В Управлении гражданской защиты сообщили, что с каждым днем силы, брошенные на розыск мужчины и детей, наращиваются. Так, сегодня на авкватории реки Уфы работают водолазы всех спасательных формирований, расположенных на территории города. «За предыдущие два дня подводных поисков было обследовано свыше 13 000 кв. м.», – рассказали в УГЗ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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