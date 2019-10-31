2019-10-31T18:03:34+03:00
Общество

«Давно пора было»: в уфимском парке Победы восстанавливают «Дежневскую лестницу»

Ремонтировать объект закончат до 15 ноября текущего года
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В уфимском парке Победы в Черниковке восстанавливают «Дежневскую лестницу», которая была построена еще в 60-е годы прошлого столетия. О начале ремонтных работ объявил глава Башкирии Радий Хабиров у себя на страницах в соцсетях.

– Давно пора было ремонтировать. Планируем завершить все работы до 15 ноября. Это значит, что к 75-летию Победы у нас появится обновлённая, красивая и, что важно, функциональная достопримечательность, – поделился руководитель региона.

Напомним, власти всерьез озаботились подготовкой к 75-летнему юбилею великой победы. На Радий Хабиров поставил перед подчиненными ряд задач, которые необходимо решить к 9 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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