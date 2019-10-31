2019-10-31T14:21:27+03:00
Происшествия

СК допрашивает мать погибшего в Башкирии младенца

Следователи возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности»
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В загадочной смерти малыша разбирается следком БашкирииВ загадочной смерти малыша разбирается следком БашкирииФото: Рустем АХУНОВ
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Следователи СК Башкирии допрашивают мать младенца, тело которого было обнаружено в одной из квартир города Дюртюли.

Напомним, по предварительной информации, 30 октября страшную находку сделала 26-летняя мать погибшего новорожденного. На теле ребенка, которому не исполнилось и месяца, отсутствовали какие-либо повреждения.

Как ранее сообщала «КП-Уфа», в злополучной квартире полицейские обнаружили с десяток бутылок из-под пива. В отношении матери младенца было возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

– Совместно с сотрудниками полиции проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти ребенка, допрашивается мать ребенка и другие свидетели, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, – сообщили в пресс-службе регионального СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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