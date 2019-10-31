В Минздраве Башкирии подвели итоги работы за девять месяцев

СЕГОДНЯ 13:39 2019-10-31T13:39:22+03:00

О ремонте в больницах, новом оборудовании и привлечении кадров рассказали на отдельном заседании

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В Министерстве здравоохранения Башкирии прошло заседание, на котором чиновники подвели итоги работы за девять месяцев 2019 года. В первую очередь речь на совещании шла о реализации нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография».

В этом году Минздравом были заключены контракты на приобретение 29 модульных фельдшерско-акушерских пунктов и 28 передвижных медицинских комплексов. В рамках проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» переоснащаются два региональных сосудистых центров и одно первичное сосудистое отделение. Для них поступило семь единиц оборудования.

Для реализации проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в настоящий момент возводится пристрой к хирургическому корпусу республиканского онкодиспесера. Помимо этого, на базе нескольких больниц в Уфе, Кумертау, Нефтекамска и Октябрьского организованы четыре центра онкологической помощи. В ближайшие два года планируется открыть еще восемь таких центров.

Республиканский клинический онкодиспансер и онкоотделения медорганизаций обзавелись 50 единицами оборудования. Дооснащение медицинскими приборами также ведется в детских поликлиниках. С начала года они получили 260 единиц оборудования. В Туймазах и Дюртюлях достраиваются детские поликлиники. Ремонтные работы проходят в 22 медучреждениях для детей.

В этом году удалось увеличить количество специалистов в Башкирии. За девять месяцев 2019 года «отмечается увеличение показателя на 349 врачей».

ИСТОЧНИК KP.RU