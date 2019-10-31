Мать школьника, заснявшего секс двух подростков на крыше в Уфе, отрицает его вину

СЕГОДНЯ 12:49 2019-10-31T12:49:02+03:00

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16-летнего школьника, который заснял на видео секс двух подростков на крыше уфимской высотки, обвиняют «насильственных действиях сексуального характера».

Напомним, речь идет об инциденте, произошедшем 19 марта этого года. Учащиеся лицея в Кировском районе – 13-летний и 15-летний восьмиклассники и 14-летняя семиклассница – забрались на крышу жилого дома и устроили там пьяную вечеринку. Тусовка закончилась сексом двоих участников. Их старший приятель снял соитие на камеру мобильного телефона. Вскоре пикантная запись попала в соцсети и стала достоянием общественности.

В отношении оператора было возбуждено уголовное дело по статье «насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней». За школьника вступилась мама. Она полностью отрицает вину своего чада.

– На допросах мой сын говорил, что он не совершал преступления, а только снимал все на видео. Его показания подтверждаются доказательствами из уголовного дела, – рассказала женщина изданию ProUfu.ru.

По ее словам, показаниям сына противоречат утверждения героев скандального видео, которые к тому же не совпадают с заявлениями свидетелей.

– После ознакомления с уголовным делом, я поняла, что показания моего сына полностью подтверждаются, и, самое главное – он говорит правду. Надеюсь, что суд восстановит справедливость и оправдает моего мальчика», – добавила мать подозреваемого.

ИСТОЧНИК KP.RU