Госдолг Башкирии к концу 2019 года составит 14 млрд рублей
Государственный долг Башкирии к концу текущего года составит порядка 14 млрд рублей. Шансы республики попасть в программу продления реструктуризации бюджетных кредитов «невелики», считает министр финансов Лира Игтисамова. Регион не сможет выполнить условия по увеличению налоговых выплат.
– Нам, с одной стороны, мешает высокая база прошлого года. У нас были поступления разового характера по налогу на прибыль организаций, компенсировать эти показатели в этом году у нас не получится при всем желании, – сказала в интервью ТАСС Игтисамова.
Министр финансов России Антон Силуанов в конце сентября заявил о подготовке предложения по реструктуризации 75 млрд рублей бюджетных кредитов в следующем году при условии, что деньги пойдут на развитие и создание проектов в инфраструктуре.
Отметим, что в 2018 году госдолг республики составлял 16,2 млрд. Большая часть этих средств – заимствования из федеральных бюджетов. По словам главы Минфина РБ, рыночный долг Башкирии будет погашен в 2020 году.
ИСТОЧНИК KP.RU