Госдолг Башкирии к концу 2019 года составит 14 млрд рублей

СЕГОДНЯ 12:01 2019-10-31T12:01:32+03:00

В прошлом году госдолг Башкирии был больше Фото: Мария ЛЕНЦ

Изменить размер текста: A A

Государственный долг Башкирии к концу текущего года составит порядка 14 млрд рублей. Шансы республики попасть в программу продления реструктуризации бюджетных кредитов «невелики», считает министр финансов Лира Игтисамова. Регион не сможет выполнить условия по увеличению налоговых выплат.

– Нам, с одной стороны, мешает высокая база прошлого года. У нас были поступления разового характера по налогу на прибыль организаций, компенсировать эти показатели в этом году у нас не получится при всем желании, – сказала в интервью ТАСС Игтисамова.

Министр финансов России Антон Силуанов в конце сентября заявил о подготовке предложения по реструктуризации 75 млрд рублей бюджетных кредитов в следующем году при условии, что деньги пойдут на развитие и создание проектов в инфраструктуре.

Отметим, что в 2018 году госдолг республики составлял 16,2 млрд. Большая часть этих средств – заимствования из федеральных бюджетов. По словам главы Минфина РБ, рыночный долг Башкирии будет погашен в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU