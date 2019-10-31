В Уфе открылся международный фестиваль «Малый Нуреевский»

СЕГОДНЯ 11:34 2019-10-31T11:34:07+03:00

Фестиваль «Малый Нуреевский» завершится 2 ноября Гала-концертом в Башкирском театре оперы и балета Фото: Мила КИЯН

В башкирскую столицу съехались хореографы из разных стран мира

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С 31 октября по 2 ноября на базе Башкирского хореографического колледжа им. Рудольфа Нуреева пройдет III международный фестиваль «Малый Нуреевский», вызывающий большой интерес среди профессиональных школ, готовящих артистов балета.

В числе участников – лучшие балетные школы России, Латвии, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Японии. В программе фестиваля круглые столы, мастер-классы. 2 ноября запланированы два мастер-класса: классического танца – от ведущего солиста «Большого театра», заслуженного артиста России Андрея Меркурьева, башкирского танца – от Ильнура Аюпова.

Культурная программа включает торжественное открытие фестиваля, которое состоится сегодня, 31 октября, в Башкирском театре оперы и балета, где будет показан спектакль с участием студентов хореографического колледжа им. Р.Нуреева, а также Гала-концерт, который состоится 2 ноября.

Почетными гостями фестиваля станут главный редактор журнала «Балет» Валерия Уральская, генеральный директор Международной федерации балетных конкурсов Сергей Усанов, а также бывший танцовщик «Гранд Опера», долгое время работавший под руководством Рудольфа Нуреева, директор балетной труппы театра «Опера Бордо» Шарль Жюд.

ИСТОЧНИК KP.RU