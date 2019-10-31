Уфимец провалился в овраг и пролежал там несколько часов

СЕГОДНЯ 10:10 2019-10-31T10:10:38+03:00

Мужчина не смог объяснить, как и когда он туда угодил

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Уфимец пролежал в овраге несколько часов. Как и когда он туда угодил, мужчина объяснить не смог.

Сегодня, 31 октября, в 8:50 в службу спасения позвонила местная жительница. Она сообщила, что во время прогулки с собакой в лесном массиве рядом с «Президент Отелем» обнаружила мужчину – он лежал в заснеженном овраге.

К месту подъехали сотрудники поисково-спасательного отряда. Они нашли пострадавшего, который сильно замерз. По всей видимости, он пролежал в яме несколько часов. Мужчина не смог объяснить спасателям, как и когда он туда угодил. Его погрузили на носилки и передали медикам скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU