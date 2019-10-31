2019-10-31T10:10:38+03:00
Общество

Уфимец провалился в овраг и пролежал там несколько часов

Мужчина не смог объяснить, как и когда он туда угодил
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: УГЗ по Уфефото: УГЗ по Уфе
Изменить размер текста:

Уфимец пролежал в овраге несколько часов. Как и когда он туда угодил, мужчина объяснить не смог.

Сегодня, 31 октября, в 8:50 в службу спасения позвонила местная жительница. Она сообщила, что во время прогулки с собакой в лесном массиве рядом с «Президент Отелем» обнаружила мужчину – он лежал в заснеженном овраге.

К месту подъехали сотрудники поисково-спасательного отряда. Они нашли пострадавшего, который сильно замерз. По всей видимости, он пролежал в яме несколько часов. Мужчина не смог объяснить спасателям, как и когда он туда угодил. Его погрузили на носилки и передали медикам скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мать школьника, заснявшего секс двух подростков на крыше в Уфе, отрицает его вину
Госдолг Башкирии к концу 2019 года составит 14 млрд рублей
В Уфе открылся международный фестиваль «Малый Нуреевский»
Малыша из Башкирии обнаружили мертвым среди бутылок
Какие специальности стали наиболее популярными среди сильнейших абитуриентов УГНТУ?
В Башкирии автобус с пассажирами вылетел в кювет и повалился набок
«Выбор года – 2019» пополнился новой номинацией
Аналитики выясняли, куда в Башкирии проще всего устроиться работать
В Башкирии легковушка протаранила большегруз, пассажир погиб
Житель Башкирии за оскорбление полицейского заплатил 50 тысяч рублей
Столкновение допустил водитель «Лады»: подробности смертельного ДТП в Уфе, где две машины врезались в дом
В Уфе бороться с последствиями снегопада вышли 200 единиц техники