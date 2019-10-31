Аналитики выясняли, куда в Башкирии проще всего устроиться работать

СЕГОДНЯ 09:39 2019-10-31T09:39:34+03:00

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Эксперты проанализировали рынок труда в Башкирии и выяснили, куда проще всего устроиться работать и в каких сферах наблюдается острая конкуренция.

– На рынке труда есть свои сезонные закономерности. Октябрь-ноябрь - это «высокий сезон», следующий такой период будет только в марте-апреле: с одной стороны, каждый день появляются новые привлекательные вакансии, с другой - больше соискателей-конкурентов, которые тоже ищут работу, – рассказывает специалист с HeadHunter Урал Анна Осипова.

В Башкирии в число профессиональных сфер с самой низкой конкуренцией входят страхование (средняя зарплата – 32 500 рублей), инсталляция и сервис (35 000), домашний персонал (30 000). На каждую вакансию в этих отраслях приходится 0,9 резюме. Далее по мере возрастания конкуренции следуют следующие сферы: автомобильный бизнес (1,5 резюме на вакансию, средняя зарплата 40 000), рабочий персонал (1,7; 60 000), продажи (2; 30 000), строительство и недвижимость (2,3; 60 000), туризм, гостиницы, рестораны (2,3; 25 000), транспорт и логистика (2,9; 40 000), банки и лизинг (3,1; 30 000).

– Нормой для рынка труда считается отношение пять резюме на одну вакансию – тогда и работодатели не лишены выбора, и соискатели находятся в комфортных условиях, – пояснила Анна Осипова.

Наибольшую конкуренцию испытывают соискатели на должности в госслужбе – 17,1 резюме на вакансию со средней зарплатой в 40 000 рублей. Довольно сложно также устроиться в отрасли добычи сырья (14,2; 42 000), бухгалтерию и финансы предприятия (7,9; 25 200), юриспруденция (7,7; 30 000), высший менеджмент (7,3; 55 000).

ИСТОЧНИК KP.RU