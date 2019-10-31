В Башкирии легковушка протаранила большегруз, пассажир погиб
В Гафурийском районе Башкирии произошло ДТП с летальным исходом – легковушка въехала в попутный грузовик.
Как сообщает региональная госавтоинспекция, все случилось на первом километре трассы Белое озеро-Табынск. 33-летний мужчина из Стерлитамака за рулем «Лада Приора» врезался в КамАЗ, двигавшийся в попутном направлении.
Смертельные травмы получил 32-летний пассажир легковушки. Двоих пострадавших, включая водителя, доставили в больницу.
В это же время ДТП с трагическим исходом произошло в Уфе – там две машины после столкновения врезались в жилой дом.
За минувшие сутки на дорогах Башкирии зафиксировано 10 ДТП, в которых два человека погибли и 14 – пострадали.
ИСТОЧНИК KP.RU