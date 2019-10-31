2019-10-31T08:08:27+03:00
Происшествия

Столкновение допустил водитель «Лады»: подробности смертельного ДТП в Уфе, где две машины врезались в дом

В результате происшествия погиб молодой парень
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД по Уфефото: ГИБДД по Уфе
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В уфимской ГИБДД рассказали подробности смертельного ДТП, которое произошло вчера, 30 октября. Напомним, после столкновения «Лада Гранта» и Ford Fiesta врезались в жилой дом. Погиб 21-летний парень.

По данным госавтоинспекции, все случилось в половине десятого вечера. 23-летний житель Кушнаренковского района за рулем «Лада Гранта» во время движение по улице Мира допустил столкновение с Ford Fiesta, следовавшим по Кольцевой. Иномаркой управлял 22-летний уфимец. От удара обе машины выбросило с дороги на жилой дом.

фото: УГЗ по Уфе

фото: УГЗ по Уфе

Оба водителя получили тяжелые травмы и были экстренно доставлены в ближайшую больницу. Травмы, несовместимые с жизнью, получил 21-летний парень, который находился на пассажирском сиденье Ford. Он скончался до приезда медиков. Ушибами отделалась второй пассажир – 21-летняя девушка. Одного пострадавшего, зажатого в салоне автомобиля, пришлось вытаскивать сотрудникам службы спасения.

– Согласно действующему законодательству, если в дорожно-транспортном происшествии есть пострадавшие, то освидетельствование водителя на состояние опьянения проводится в медицинском учреждении. Результаты заключения проверки водителей пока неизвестны, – пояснили в ГИБДД по Уфе.

Местные жители в соцсетях отмечали, что перекресток, на котором произошла авария, унес много жизней. К тому же, по словам горожан, здесь нет светофора, хотя рядом находится школа. Водители спешат и провоцируют ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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