В Уфе бороться с последствиями снегопада вышли 200 единиц техники

СЕГОДНЯ 07:25 2019-10-31T07:25:56+03:00

В мэрии заверили, что все жилищно-коммунальные службы находятся в полной готовности

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Сегодня, в ночь на 31 октября, в Уфе выпал снег – снежной пеленой покрылись улицы и дороги, поэтому уже ранним утром на уборку вышли все жилищно-коммунальные службы. Как отчитались в городской администрации, бороться с последствиями снегопада направили 200 единиц спецтехники, а также десятки дворников с лопатой, которые убирают снег и наледь в «ручном режиме».

- Дорожные рабочие расчищают и обрабатывают тротуары и площадки остановок общественного транспорта. На придомовых территориях работает 155 единиц спецтехники и 766 дворников, - уточнили в пресс-службе мэрии.

Уфимцев же попросили аккуратнее ходить по улицам из-за возможного гололеда, а всех автовладельцев срочно поменять летнюю резину на зимнюю, чтобы избежать аварий.

ИСТОЧНИК KP.RU