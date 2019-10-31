2019-10-31T07:12:46+03:00
Общество

Волонтеры снова выйдут на поиски пропавшего уфимца с двумя сыновьями

Сбор добровольцев начнется в 11.00 на остановке «Президент отель»
Яна БАЗЕКИНА
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Поиски не прекращаются ни на минуту: все надеются найти уфимцев живымиПоиски не прекращаются ни на минуту: все надеются найти уфимцев живыми
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В Уфе волонтеры снова собираются выйти на поиски 37-летнего Артема Мазова и его сыновей пяти и восьми лет. Сбор добровольцев состоится сегодня, 31 октября, в 11.00 на остановке «Президент отель» (в сторону остановки «Белореченский микрорайон»).

Поиски пройдут в лесополосе и по берегу реки, так что всех просят одеться теплее и не забыть про непромокаемую удобную обувь и горячее питье. Если вы хотите помочь поисковикам, запишитесь по номеру 8-927-969-89-19 (нужно отправить смс или написать в WhatsApp и указать свое ФИО и возраст – старше 18 лет).

Сегодня добровольцы снова будут прочесывать береговую линию

Сегодня добровольцы снова будут прочесывать береговую линию

Напомним, что вчера поступила информация, что волонтеры поискового отряда прекратили поиски Мазовых, но инфорг опроверг эту информацию, уточнив, что свернут оперативный штаб. Поиски же автономными группами волонтеров продолжаются. Также изменился маршрут поисков: если ранее семью искали в районе санатория «Речные зори» в Калининском районе, то сейчас поисковики прочесывают окрестности в районе Каменной переправы и двигаются по течению реки Уфа.

37-летний Артем Мазов пропал в минувшую субботу, 26 октября, после ссоры с супругой. Когда речь зашла о разводе, мужчина взял своих сыновей и отправился на прогулку, после чего пропал. Позже их автомобиль найдут брошенным на стоянке санатория. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство», а супруга Артема Мазова слезно просит мужа не делать глупостей и вернуться домой с детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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