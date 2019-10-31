2019-10-31T06:50:35+03:00
Общество

В Башкирии вновь приступили к поискам мужчины, пропавшего 9 лет назад

Родственники Гайнуллы Хасанова не теряют надежды увидеть его живым
Яна БАЗЕКИНА
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Уже 9 лет родные не знают: жив ли мужчина и что с ним могло произойтиУже 9 лет родные не знают: жив ли мужчина и что с ним могло произойти
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Родные и близкие 77-летнего Гайнуллы Хасанова снова просят откликнуться тех, кто что-то знает о судьбе пропавшего мужчины. Напомним, что уроженец деревни Исламгулово Миякинского района ушел из дома 9 лет назад – 18 июня 2013 года, и с тех пор от него нет никаких вестей. Позже пожилого мужчину заметят в Бижбулякском районе, в деревне Тулубаево, а после его след теряется. Близкие надеются, что Гайнулла Хасанов еще жив, просто потерял память.

Приметы: рост 164 см, худощавое телосложение, седые короткие волосы, карие глаза, на тыльной стороне правой руки есть татуировка.

В день пропажи был одет: светлая рубашка в синюю клетку, серые брюки, светло-голубая куртка и черные резиновые сапоги.

Если вам что-то известно о судьбе или местонахождении мужчина, просьба сообщить в полицию или родственникам по номеру 8-927-950-05-68, 8-927-941-40-86.

ИСТОЧНИК KP.RU

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