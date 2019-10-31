В Башкирии вновь приступили к поискам мужчины, пропавшего 9 лет назад
Родные и близкие 77-летнего Гайнуллы Хасанова снова просят откликнуться тех, кто что-то знает о судьбе пропавшего мужчины. Напомним, что уроженец деревни Исламгулово Миякинского района ушел из дома 9 лет назад – 18 июня 2013 года, и с тех пор от него нет никаких вестей. Позже пожилого мужчину заметят в Бижбулякском районе, в деревне Тулубаево, а после его след теряется. Близкие надеются, что Гайнулла Хасанов еще жив, просто потерял память.
Приметы: рост 164 см, худощавое телосложение, седые короткие волосы, карие глаза, на тыльной стороне правой руки есть татуировка.
В день пропажи был одет: светлая рубашка в синюю клетку, серые брюки, светло-голубая куртка и черные резиновые сапоги.
Если вам что-то известно о судьбе или местонахождении мужчина, просьба сообщить в полицию или родственникам по номеру 8-927-950-05-68, 8-927-941-40-86.
ИСТОЧНИК KP.RU